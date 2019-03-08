Экс-участница "Дом-2" Дарья Лымарь раскрыла проектные зарплаты Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца
Экс-участница "Дома-2" Дарья Лымарь после ухода с проекта поспешила дать интервью одному из телеканалов, в котором раскрыла некоторые тайны телестройки. В частности, девушка призналась, что все участники без исключения получают зарплату.
По словам Дарьи Лымарь, сама она получала всего лишь 30 тысяч рублей в месяц, тогда как такие старожилы проекта как Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц - 250 тысяч в месяц. Есть на проекте и сценарий, хотя молодые люди действительно влюбляются друг в друга, создают пары, и живут семейной жизнью. Тем не менее-, в большинстве ситуаций именно редакторы прописывают, какие эмоции должны испытывать герои реалити.
Дарья Лымарь вспомнила, как ей было плохо на Острове любви, когда она несколько дней не могла встать с постели. Тогда Алексей Безус именно по указке редакторов выбросил все вещи экс-участницы из бунгало, включая нижнее белье.
По словам Дарьи Лымарь, сама она получала всего лишь 30 тысяч рублей в месяц, тогда как такие старожилы проекта как Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц - 250 тысяч в месяц. Есть на проекте и сценарий, хотя молодые люди действительно влюбляются друг в друга, создают пары, и живут семейной жизнью. Тем не менее-, в большинстве ситуаций именно редакторы прописывают, какие эмоции должны испытывать герои реалити.
Дарья Лымарь вспомнила, как ей было плохо на Острове любви, когда она несколько дней не могла встать с постели. Тогда Алексей Безус именно по указке редакторов выбросил все вещи экс-участницы из бунгало, включая нижнее белье.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:34