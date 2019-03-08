АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Экс-участница "Дом-2" Дарья Лымарь раскрыла проектные зарплаты Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца

Экс-участница "Дома-2" Дарья Лымарь после ухода с проекта поспешила дать интервью одному из телеканалов, в котором раскрыла некоторые тайны телестройки. В частности, девушка призналась, что все участники без исключения получают зарплату.
Экс-участница "Дом-2" Дарья Лымарь раскрыла проектные зарплаты Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца

По словам Дарьи Лымарь, сама она получала всего лишь 30 тысяч рублей в месяц, тогда как такие старожилы проекта как Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц - 250 тысяч в месяц. Есть на проекте и сценарий, хотя молодые люди действительно влюбляются друг в друга, создают пары, и живут семейной жизнью. Тем не менее-, в большинстве ситуаций именно редакторы прописывают, какие эмоции должны испытывать герои реалити.

Дарья Лымарь вспомнила, как ей было плохо на Острове любви, когда она несколько дней не могла встать с постели. Тогда Алексей Безус именно по указке редакторов выбросил все вещи экс-участницы из бунгало, включая нижнее белье.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В честь 8 марта девушкам России подарят
Загадочные вспышки на Марсе остаются
В Роспотребнадзоре озвучили
Жители Миннесоты заметили в небе 12
Ученые: Новая технология визуализации
Ксении Собчак подсказали, как спасти
В Северной Ирландии местные жители
Эксперты назвали рейтинг лучших авто
Экс-участница "Дом-2" Наталья Варвина
Антон Беккужев заявил, что Ольга
Китайские ученые обнаружили гены
Ольгу Бузову раскритиковали за
Эксперты перечислили выводящие
Использующиеся в России тренажеры для
Саша Черно заявила, что бросит Иосифа
Объявивший о расставании с Собчак
Владимир Путин поздравил женщин России
«Мы давно живем отдельно. Не делим
Экс-участница "Дом-2" Дарья Лымарь
В честь 8 марта известные
Ольга Кабо с дочерью побывала на
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова призналась,
Внук Андрея Миронова собирается
«Трогать Бузову – это за гранью»:
В Никарагуа жители зафиксировали
Ученые рассказали, какие последствия
СМИ назвали лучшие воплощения “принцев
Новые виды долгоносиков из Индонезии
Сапоги от Gucci и юбки от Dior:
Звезда «Дом-2» Мария Круглыхина
Просмотреть все новости