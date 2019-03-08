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Саша Черно заявила, что бросит Иосифа Оганесяна, если он не станет наконец «мужчиной»

Александра Черно призналась, что если ее любимый супруг в ближайшее время не измениться и не станет настоящим «мужчиной», она его бросит.

Саша Черно заявила, что бросит Иосифа Оганесяна, если он не станет наконец «мужчиной»

Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск телешоу «Бородина против Бузову», в котором Иосифу Оганесяну нужно было вжиться в роль Отелло и «задушить» свою Дездемону.

Нужно сказать, что многие телезрители и руководство «Дома-2» сразу же обратили внимание на то, что Александре было все равно, как играет ее мужчина и что Иосифу на самом деле очень важна эта сценка. В результате, когда дело дошло до обсуждений, Влад Кадони спросил, что происходит между супругами, Черно долго не думая заявила, что уже устала от этих отношений.

Саша отметила, что ей «надоело» ждать того момента, когда же ее любимый муж наконец-таки станет настоящим «мужчиной, поэтому, если этого не произойдет в ближайшее время, она намерена его бросить.

Саша Черно заявила, что бросит Иосифа Оганесяна, если он не станет наконец «мужчиной»

Стоит отметить, что слова Черно очень расстроили Оганесяна. В итоге Иосиф не смог сдержать своей обиды и расплакался прямо во время съемочного процесса. Впрочем, это не остановило Александру.

Участница «Дома-2» продолжила заявлять, что дает Иосифу еще несколько месяцев, в противном случае он должен приготовиться к тому, что через год или два она уйдет от него, ведь у нее совсем другие планы на будущую жизнь.

К слову, Александра отметила, что «нянчиться» с Иосифом больше не намерена, поэтому он должен задуматься, нужна ли ему семья или все-таки нет.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

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