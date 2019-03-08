Загадочные вспышки на Марсе остаются пока необъяснимыми





Впервые яркий выхлоп на космическом теле заметил астроном Иллинг из Великобритании в декабре 1896 года. Ученых озадачило непонятное явление, а писатель Герберт Уэллс связал его с предполагаемой марсианской цивилизацией. Очередную вспышку на Красной планете, напоминающую белую полосу, зафиксировал советский астроном Николай Барабашов в 1924 году. Аномалия наблюдалась в течение четырех минут. Однако и на этот раз специалисты не нашли ей рационального объяснения.В начале лета 1937-го многие исследователи мира заметили самый яркий выхлоп ярко-голубоватого цвета, продолжавшийся более пяти минут. Последнюю вспышку на Марсе удалось увидеть астрономам из Алма-Аты в 1956 году. Ученые продолжают следить за Красной планетой, однако уже более 60 лет ничего подобного не наблюдается.Специалисты выдвигают две версии по поводу происхождения аномалии: извержение вулканов на объекте или удары крупных астероидов. В обоих случаях на Марсе должны были появиться огромные кратеры, но таковых там не имеется. Некоторые исследователи предполагают, что вспышки – это зеркальное отражение лучей Солнца от кристаллов льда в атмосфере планеты. Однако они не могут объяснить, почему аномалии не повторяются уже много лет.