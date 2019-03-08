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Загадочные вспышки на Марсе остаются пока необъяснимыми

Астрофизики продолжают исследование Марса с помощью роверов и зондов, пытаясь понять его эволюцию, найти органику. Уфологи занимаются изучением снимков с Красной планеты, надеясь разыскать следы инопланетян. Однако ни те, ни другие не могут объяснить природу загадочных вспышек на объекте.
Загадочные вспышки на Марсе остаются пока необъяснимыми

Впервые яркий выхлоп на космическом теле заметил астроном Иллинг из Великобритании в декабре 1896 года. Ученых озадачило непонятное явление, а писатель Герберт Уэллс связал его с предполагаемой марсианской цивилизацией. Очередную вспышку на Красной планете, напоминающую белую полосу, зафиксировал советский астроном Николай Барабашов в 1924 году. Аномалия наблюдалась в течение четырех минут. Однако и на этот раз специалисты не нашли ей рационального объяснения.

В начале лета 1937-го многие исследователи мира заметили самый яркий выхлоп ярко-голубоватого цвета, продолжавшийся более пяти минут. Последнюю вспышку на Марсе удалось увидеть астрономам из Алма-Аты в 1956 году. Ученые продолжают следить за Красной планетой, однако уже более 60 лет ничего подобного не наблюдается.

Специалисты выдвигают две версии по поводу происхождения аномалии: извержение вулканов на объекте или удары крупных астероидов. В обоих случаях на Марсе должны были появиться огромные кратеры, но таковых там не имеется. Некоторые исследователи предполагают, что вспышки – это зеркальное отражение лучей Солнца от кристаллов льда в атмосфере планеты. Однако они не могут объяснить, почему аномалии не повторяются уже много лет.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:38

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