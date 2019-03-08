Объявивший о расставании с Собчак Максим Виторган готов ответить на любые вопросы поклонников

Максим Виторган в социальной сети отметил, что готов провести праздничный вечер вместе со своими фанатами, в 17:00 по Москве актер и режиссер выйдет в прямой эфир в Facebook и "Одноклассниках", где ответит на все интересующие вопросы. Артист добавил, что любит именно этот весенний праздник, ведь все женщины улыбаются, в городе пахнет цветами, а мужчины выглядят подтянутыми и счастливыми.Стоит отметить, что ни Виторган, ни его экс-избранница светская львица Ксения Собчак не стали отвечать поклонникам в комментариях под публикацией, в которой они объявили о том, что долгое время не живут вместе. Светская львица и телеведущая следом поспешила поздравить всех женщин страны забавным сюжетом.