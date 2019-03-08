Ученые: Новая технология визуализации способна найти самые маленькие опухоли





Ученые протестировали «Дельфин» при помощи наночастиц натрия и фторид иттрия, содержащих редкоземельные элементы, такие как празеодим, эрбий или гольмий. Каждая из этих частиц, в зависимости от состава, излучает ближний инфракрасный свет разной длины волны. Научные работники отследили кластер флуоресцентных наночастиц, размером 0,1 миллиметра, который проглотила лабораторная мышь, и он прошел через ее пищеварительный тракт. В результате стало ясно, что таким способом можно обнаружить сигнал на глубине ткани приблизительно в 8 сантиметров, а это гораздо глубже, чем биомедицинский оптический метод визуализации, использующийся на данный момент в медицине.Специалисты работают над тем, чтобы «Дельфин» мог выявить сигнатуры опухолевых клеток. Ученые надеются адаптировать новые технологии для диагностики тех видов рака, которые на данный момент обнаружить, до поздних стадий, очень трудно.