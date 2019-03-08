Жители Миннесоты заметили в небе 12 кораблей пришельцев





В Сети появилось видео, предположительно, снятое в конце февраля в Миннесоте, США. На кадрах в ночном небе можно рассмотреть 12 ярких огней, которые выстроились в форме геометрической фигуры. Засняли их жители города Сент-Луис-Парк, принявшие явление за нашествие инопланетян.Уфологи не определились, было ли 12 внеземных кораблей, или все огни закреплены на одном судне. Конспирологи также выдвинули версию, что прилетели НЛО с планеты Нибиру, готовясь к скорому апокалипсису. Конец света может наступить уже 8 марта.Скептики, посмотревшие 13-секундное видео, посчитали огни обычными беспилотными аппаратами, собравшимися вместе для красоты. Также очевидцы могли заснять некое световое шоу, которое не показали целиком, введя общественность в заблуждение.