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Эксперты назвали рейтинг лучших авто для настоящих леди

В честь 8 марта эксперты решили составить рейтинг лучших авто, которые подойдут для настоящих леди. Специалисты портала CarsWeek.ru ориентировались на удобство транспортного средства и его простоту в эксплуатации.
Эксперты назвали рейтинг лучших авто для настоящих леди

На первой позиции оказался компактный кроссовер BMW X1. Модель имеет приятный дизайн, удобная, а также может похвастаться хорошим уровнем безопасности и рядом систем, включая круиз-контроль. Представитель SUV-сегмента относительно прост в управлении, имея ценник от 2 млн рублей. Второе место у KIA Picanto, его стоимость стартует от 645 тысяч рублей. Авто компактное, хорошо чувствует себя на городских трассах, и идеально подойдет для женщин, упрощая парковку. Тройку лидеров замыкает Renault Kaptur, совмещающий все преимущества кроссовера с привлекательным дизайном. Под капотом кроссовера находится мотор на 1,6 литра, способный генерировать 114 лошадиных сил, а стоимость составляет от 820 тысяч рублей.

Японский Toyota RAV4 тоже попал в рейтинг, он отлично подойдет как для женщин, так и для мужчин, ведь именно водитель определяет “пол” этой модели. Цена начинается от 1,6 млн, а замыкает ТОП-5 компактное купе Audi TT. Эта модель позволит владелице выделяться, совмещая комфорт и привлекательность. Правда, цена транспорта превышает 2,7 млн рублей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:05

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