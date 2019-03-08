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Звезда «Дом-2» Яна Шевцова призналась, что у нее были интимные отношения с Jah Khalib

Скандально-известная участница телепроекта «Дом-2» Яня Шевцова сделала очередное сенсационное признание.

Звезда «Дом-2» Яна Шевцова призналась, что у нее были интимные отношения с Jah Khalib

По словам телезнаменитости, у нее были интимные отношения с популярным российским рэп-исполнителем Бахтияр Мамедовым, более известным под псевдонимом Jah Khalib.

Как оказалось, Шевцова больше не убивается по бывшему супругу Кети Топурии – музыканту Гуфу, ведь у нее появилось новое увлечение. 18-летняя звезда «Дома-2» нашла себе артиста, с которым проводит все свое время.

Несколько часов назад в Интернете появилось очередное интервью с Яной, в котором она призналась, что познакомилась с Jah Khalib через социальную сеть Instagram. Спустя несколько дней романтичных переписок, по словам Шевцовой, они решили встретиться.

«У нас был интим..», - продолжает утверждать экс-участница реалити-шоу «Дом-2».


Звезда «Дом-2» Яна Шевцова призналась, что у нее были интимные отношения с Jah Khalib

Яна даже продемонстрировала переписку с рэп-исполнителем, которая подтверждает ее связь с артистом, пишет StarHit. Нужно сказать, что в роман Шевцовой и Jah Khalib мало кто поверил.

По мнению интернет-пользователей, блондинка, не зная как привлечь к своей персоне внимание, в очередной раз решила устроить скандал, в центре которого опять оказалось ее имя и имя еще одного известного рэпера.

К слову, многих фолловеров возмутило заявление Шевцовой, о чем они поспешили высказаться у нее на страничке в Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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