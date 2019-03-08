«Трогать Бузову – это за гранью»: Екатерина Варнава призналась, что участвовала в розыгрыше

Недавно на экраны вышел очередной выпуск программы Comment Out. Именно по заданию ведущего, Екатерина Варнава опубликовала комментарий для Ольги Бузовой, о чем сейчас сожалеет. По словам юмористки, ей нужно было выбрать либо Дмитрия Нагиева, написав ему нелестный комментарий о дедушке-ветеране, либо поющую телеведущую. Сложный выбор был принят в пользу последней. Теперь Варнаве стыдно, она быстро удалила собственные слова, надеясь, что коллега не заметит их. К слову, Ольга Бузова никак не отреагировала на розыгрыш, чего не скажешь о фанатах Варнавы. Они принялись расспрашивать кумира о происходящем.Соперником Екатерины Варнавы по шоу стал Мигель. Он без труда отправил три язвительных комментария, один из которых был посвящен его коллеге по шоу «Танцы» Егору Дружинину. Юмористка же лишилась собственного бюстгальтера, а также перетерпела встречу с тараканом, который залез ей в рот. Также Варнава проиграла в шоу, не отправив два комментария коллегам.