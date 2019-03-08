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Использующиеся в России тренажеры для РВСН не имеют аналогов в мире

Тренажеры для РВСН, использующиеся на территории России, не имеют аналогов во всем мире. Такая новейшая тренировочная техника имеет ПО и состав информации, которые максимально идентичны агрегатам РК “Ярс” и “Тополь-М”.
Использующиеся в России тренажеры для РВСН не имеют аналогов в мире

Как отмечают эксперты, для каждого из используемых РВСН образцов боевого вооружения разрабатывается отдельный тренажер, который по программным качествам максимально схож с обеспечением реального арсенала. Все ТК объединяются в единую сеть, что позволяет не только оттачивать ключевые навыки, но также участвовать в различных командно-штабных учебных мероприятиях.

Сейчас комплексы проходят через этап приемочных испытаний, а инициатором создания тренажеров выступил стоящий во главе Минобороны страны Сергей Шойгу. Масштабные учения по территории России министр анонсировал в начале текущего года, передает портал “ПолитЭксперт”. По мнению главы ведомства, посредством регулярного повышения квалификации военнослужащих можно заметно увеличить безопасность РФ на границах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:46

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