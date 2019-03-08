Использующиеся в России тренажеры для РВСН не имеют аналогов в мире
Тренажеры для РВСН, использующиеся на территории России, не имеют аналогов во всем мире. Такая новейшая тренировочная техника имеет ПО и состав информации, которые максимально идентичны агрегатам РК “Ярс” и “Тополь-М”.
Как отмечают эксперты, для каждого из используемых РВСН образцов боевого вооружения разрабатывается отдельный тренажер, который по программным качествам максимально схож с обеспечением реального арсенала. Все ТК объединяются в единую сеть, что позволяет не только оттачивать ключевые навыки, но также участвовать в различных командно-штабных учебных мероприятиях.
Сейчас комплексы проходят через этап приемочных испытаний, а инициатором создания тренажеров выступил стоящий во главе Минобороны страны Сергей Шойгу. Масштабные учения по территории России министр анонсировал в начале текущего года, передает портал “ПолитЭксперт”. По мнению главы ведомства, посредством регулярного повышения квалификации военнослужащих можно заметно увеличить безопасность РФ на границах.
Как отмечают эксперты, для каждого из используемых РВСН образцов боевого вооружения разрабатывается отдельный тренажер, который по программным качествам максимально схож с обеспечением реального арсенала. Все ТК объединяются в единую сеть, что позволяет не только оттачивать ключевые навыки, но также участвовать в различных командно-штабных учебных мероприятиях.
Сейчас комплексы проходят через этап приемочных испытаний, а инициатором создания тренажеров выступил стоящий во главе Минобороны страны Сергей Шойгу. Масштабные учения по территории России министр анонсировал в начале текущего года, передает портал “ПолитЭксперт”. По мнению главы ведомства, посредством регулярного повышения квалификации военнослужащих можно заметно увеличить безопасность РФ на границах.
Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:46