Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта





В этот весенний праздник, наполненный подарками и цветами, озаренный улыбками матерей, любимых жен, дочерей, глава РФ, как и все российские мужчины, поспешил выразить соотечественницам уважение и восхищение, и поблагодарить за поддержку. Женщины от природы одарены щедростью души, теплотой, добротой, милосердием, которые они без устали дарят своим близким, выражают в отношении к работе. Путин считает россиянок надежными сотрудниками, способными творчески выполнять любое дело, учитывая все его тонкости. Великие женщины на протяжении всей истории России вносили важный вклад в ее развитие.Президент пожелал соотечественницам здоровья, счастья, успехов в различных сферах деятельности, карьерного роста. Современные женщины, отметил лидер страны в видеообращении, все успевают, не теряя яркости и очарования, оставаясь хранительницами семьи, объединяющими ее своей любовью. Мужчины в долгу перед своими матерями, женами, и должны стремиться быть достойными их.