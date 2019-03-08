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Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта

Владимир Путин поздравил всех соотечественниц с любимым всеми праздником 8 Марта, выступив с видеообращением. Президент России отметил душевную щедрость, надежность женщин, чрезвычайную важность их вклада в развитие государства.
Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта

В этот весенний праздник, наполненный подарками и цветами, озаренный улыбками матерей, любимых жен, дочерей, глава РФ, как и все российские мужчины, поспешил выразить соотечественницам уважение и восхищение, и поблагодарить за поддержку. Женщины от природы одарены щедростью души, теплотой, добротой, милосердием, которые они без устали дарят своим близким, выражают в отношении к работе. Путин считает россиянок надежными сотрудниками, способными творчески выполнять любое дело, учитывая все его тонкости. Великие женщины на протяжении всей истории России вносили важный вклад в ее развитие.

Президент пожелал соотечественницам здоровья, счастья, успехов в различных сферах деятельности, карьерного роста. Современные женщины, отметил лидер страны в видеообращении, все успевают, не теряя яркости и очарования, оставаясь хранительницами семьи, объединяющими ее своей любовью. Мужчины в долгу перед своими матерями, женами, и должны стремиться быть достойными их.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:38

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