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«Мы давно живем отдельно. Не делим имущество и ребенка»: Ксения Собчак официально объявила о разводе с Максимом Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак официально объявила о разводе с супругом актером Максимом Виторганом. На своей странице в соцсети Instagram светская львица написала сенсационное признание.
«Мы давно живем отдельно. Не делим имущество и ребенка»: Ксения Собчак официально объявила о разводе с Максимом Виторганом

На фоне появившихся слухов Максим Витогран и Ксения Собчак решили публично объявить о разрыве. В Instagram на собственных страницах супруги опубликовали сообщение:

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители».

Примечательно, что ни Ксения Собчак, ни Максим Виторган о своих дальнейших планах не говорят. В СМИ появлялась информация, что актер занимается созданием собственного спектакля, а его экс-избранница получила одну из главных ролей в новом сериале.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:35

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