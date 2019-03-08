В честь 8 марта известные мужчины-петербуржцы поздравят всех женщин цветами
Известные мужчины Петербурга уже по традиции готовы поздравить всех местных женщин с праздником. Для этого они выйдут на улицы, где порадуют виновниц международного праздника цветами.
Для Петербурга это уже стало традицией, а встретить известных личностей в Международный женский день возможно в исторических местах Северной столицы. В частности, радовать женщин готов Михаил Боярский, он отправится на миссию со своим сыном Сергеем. Кроме того, присоединятся к событию братья Запашные, на улицах появятся Сергей Мигицко и его коллега по цеху Игорь Корнелюк. Звезды цирка и Сергей Боярский появятся утром у станции подземки Гостиный двор, встретить знаменитостей девушки смогут на улице Савушкина, там Корнелюк с утра намерен заходить в трамваи, чтобы порадовать дам.
Как передает портал “Слово и Дело”, Мигицко и Боярский непосредственно в честь 8 марта будут дежурить на Владимирском проспекте. Цветами артисты готовы радовать девушек, проходящих мимо здания театра Ленсовета. Свою “работу” эти артисты начнут в 11:30.
Для Петербурга это уже стало традицией, а встретить известных личностей в Международный женский день возможно в исторических местах Северной столицы. В частности, радовать женщин готов Михаил Боярский, он отправится на миссию со своим сыном Сергеем. Кроме того, присоединятся к событию братья Запашные, на улицах появятся Сергей Мигицко и его коллега по цеху Игорь Корнелюк. Звезды цирка и Сергей Боярский появятся утром у станции подземки Гостиный двор, встретить знаменитостей девушки смогут на улице Савушкина, там Корнелюк с утра намерен заходить в трамваи, чтобы порадовать дам.
Как передает портал “Слово и Дело”, Мигицко и Боярский непосредственно в честь 8 марта будут дежурить на Владимирском проспекте. Цветами артисты готовы радовать девушек, проходящих мимо здания театра Ленсовета. Свою “работу” эти артисты начнут в 11:30.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:30