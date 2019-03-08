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Эксперты перечислили выводящие накопленные токсины специи и травы

Эксперты перечислили самые полезные специи и травы, выводящие накопленные в организме токсины. Ввести в рацион полезно куркуму, кардамон и корицу.
Эксперты перечислили выводящие накопленные токсины специи и травы

Названы растения, с помощью которых можно эффективно очистить организм от токсичных веществ, таких как акриламиды, свинец, мышьяк и углеводороды. Поступают опасные соединения в тело через пищу, воду и загрязнённый воздух. В регионах с плохой экологией особенно важно вносить в рацион куркуму, борющуюся с воспалением и имеющую антиоксидантные свойства. Вещество куркумин высасывает и затем выводит вредные соединения из тела.

Ним, который часто добавляют в эфирные масла, лучше использовать наружно. Помимо лечебного эффекта растение улучшит состояние кожи. Немногим известно, что обычный укроп способен выделить из организма задержанную воду с токсинами, обладая очищающим и гуммирующим действием.

Специи, как цейлонская корица и кардамон, также отличаются детоксицирующими свойствами. Лучше сочетать перечисленные продукты с едой, обладающей схожим целебным эффектом.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:55

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