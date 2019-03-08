Сапоги от Gucci и юбки от Dior: Виктория Боня рассказала о вещах в своем гардеробе





Так, Виктория Боня рассказала, что не смотрит на ценники, если видит понравившуюся ей вещь, она просто покупает то, что ей нравится. Экономить на себе звезда не привыкла и не умеет. В гардеробе экс-участницы "Дома-2" есть сапоги от Gucci, купленные в прошлом году в сентябре. Боня добавила, что так ни разу их и не надела. Также у модели была юбка стоимостью 8 тысяч евро от Dior. По словам знаменитости, вещь ждала своего часа, а затем и вовсе куда-то исчезла.К каждому выходу на Красную дорожку Виктория Боня готовится очень тщательно. Она выбирает понравившийся ей наряд, а затем аксессуары, прическу и макияж. В 2017 году знаменитость пришла на мероприятие в наряде от дизайнера Vicedomini, создав образ русалки. Дополнила его звезда дорогими украшениями от Chopard.В 2018 году Боня прошлась по Красной дорожке во время премьерного показа фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории», порадовав поклонников платьем от бренда Joao Rolo Couture.Также в интервью для издания Woman.ru Виктория Боня отметила, что в ее гардеробе есть и футболки из обычного масс-маркета стоимостью 10-20 долларов. Звезда увидела их, они ей понравились, и купила.