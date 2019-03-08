Ольга Кабо с дочерью побывала на fashion-девичнике Анастасии Задориной

Модный дизайнер Анастасия Задорина показала свою коллекцию 2019 года под названием Pre-Fall. Представленные наряды были созданы из шелка самых модных цветов сезона. Удивила Анастасия Задорина своих гостей и декором из кристаллов, который особо подчеркнул женственность моделей. В конце показа присутствующие девушки смогли примерить понравившиеся им наряды.На fashion-девичнике побывали многие знаменитости. Ольга Кабо со своей дочерью Татьяной Василишиной, также решили посетить данное мероприятие. Они пришли на показ в нарядах из прошлой коллекции Анастасии Задориной. Актриса надела платье в пол черного цвета с глубоким декольте и разрезом на левой ноге, а ее наследница выбрала более нежный образ.