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Звезда «Дом-2» Мария Круглыхина рассказала, что ее 7-месячный сын весит 10-килограмм

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Круглыхина призналась, что ее самый младший наследник весит 10 килограмм.

Звезда «Дом-2» Мария Круглыхина рассказала, что ее 7-месячный сын весит 10-килограмм

Как оказалось, телезнаменитость называет своего сына «пухляшом».

Вчера младшему сыну Марии Круглыхиной и Михаила Зайцева исполнилось 7 месяцев. По этому случаю звезда телепроекта «Дом-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию малыша, под которой сообщила фанатам, что у ее семейства в этот день случился еще один праздник.

По словам Марии, у 7-месячного Илюши появился первый зубик, чему она безумно счастлива. Дело в том, что Круглыхина была уверена, что зубы у младшего наследника будет появляться так же легко, как и у предыдущих детей, однако все пошло не по ее плану.

Звезда «Дом-2» Мария Круглыхина рассказала, что ее 7-месячный сын весит 10-килограмм

Также выяснилось, что в 7 месяцев рост Ильи составляет 72 сантиметра. Нужно сказать, многих интернет-пользователей насторожил вес малыша. По мнению фолловеров, мальчик весит больше нормы.

Кроме того, экс-участница телепроекта «Дом-2» рассказала, что уже начала приучать Илью к «человеческой еде». В меню малыша появилось кабачковое, тыквенное, морковное пюре, а также компот и печенные яблока.

«Обожает сушки и косточки, попробуй, отбери», - подчеркнула Круглыхина.

Более того, Мария уже начала давать различные каши своего 7-месячному сыну, которые мальчик с удовольствием кушает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:48

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