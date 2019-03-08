Внук Андрея Миронова собирается “потеснить” самого Леонардо Ди Каприо





Андрей Миронов 8 марта отмечал свой день рождения, до сих пор фильмы с участием актера любимы зрителем. Путь родственника решил продолжить его внук Андрей Миронов-Удалов, который уже имеет в фильмографии несколько эпизодических ролей, также он снимался в сериалах и играет в театре. Кроме того, он недавно появился в драме “Спасти Ленинград”. Рождение актера сопровождалось рядом слухов, ведь его мать Мария Миронова забеременела в 18 лет. Считается, что она родила от бизнесмена Игоря Удалова, но некоторые источники называют биологическим отцом молодой звезды сына Юрия Яковлева Антона. Кроме того, в пользу этого говорили и члены семьи Яковлева.Мария Миронова называет своего сына талантливым актером, будучи уверенной, что однажды он потеснит самого Ди Каприо. Андрея Удалова часто сравнивают с известным дедушкой, однако многие уверены, что актер похож на родственника в мелочах, являясь самостоятельной личностью с собственными навыками и харизмой.