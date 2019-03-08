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Внук Андрея Миронова собирается “потеснить” самого Леонардо Ди Каприо

Внук звезды советского кино Андрея Миронова собирается потеснить Леонардо Ди Каприо. Мать Андрея Миронова-Удалова Мария убеждена, что ее сын сможет добиться больших высот.
Внук Андрея Миронова собирается “потеснить” самого Леонардо Ди Каприо

Андрей Миронов 8 марта отмечал свой день рождения, до сих пор фильмы с участием актера любимы зрителем. Путь родственника решил продолжить его внук Андрей Миронов-Удалов, который уже имеет в фильмографии несколько эпизодических ролей, также он снимался в сериалах и играет в театре. Кроме того, он недавно появился в драме “Спасти Ленинград”. Рождение актера сопровождалось рядом слухов, ведь его мать Мария Миронова забеременела в 18 лет. Считается, что она родила от бизнесмена Игоря Удалова, но некоторые источники называют биологическим отцом молодой звезды сына Юрия Яковлева Антона. Кроме того, в пользу этого говорили и члены семьи Яковлева.
Внук Андрея Миронова собирается “потеснить” самого Леонардо Ди Каприо

Мария Миронова называет своего сына талантливым актером, будучи уверенной, что однажды он потеснит самого Ди Каприо. Андрея Удалова часто сравнивают с известным дедушкой, однако многие уверены, что актер похож на родственника в мелочах, являясь самостоятельной личностью с собственными навыками и харизмой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:16

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