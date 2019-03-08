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Ученые рассказали, какие последствия для организма имеет отказ от сахара на время поста

Ученые, после проведенных исследований выяснили, какие последствия для человеческого организма имеет отказ от сахара на время поста. Эксперты во время эксперимента наблюдали за грызунами, чье поведение после лишения сладкого лакомства напоминало «ломку».

Ученые рассказали, какие последствия для организма имеет отказ от сахара на время поста

Большинство людей не представляют своей жизни без сладкого, а употребление различных десертов для многих превращается в привычку. По мнению научных специалистов, такие пристрастия можно сравнить с наркотической или алкогольной зависимостью. Переход к полному воздержанию от популярного продукта имеет ряд негативных явлений, что видно из последнего исследования.

Биологи изучили поведение подопытных крыс, которых лишили пищи на 12 часов, а после «кормили» сладким сиропом. Грызуны получали лакомство на протяжении месяца каждый день, когда животные перестали получать свою норму, они начали демонстрировать поведение, напоминающее «ломку» во время наркотической зависимости. В период «поста» крысы проявляли признаки депрессии и тревоги.
Ученые рассказали, какие последствия для организма имеет отказ от сахара на время поста

Представители мира науки полагают: беспокойное поведение животных из-за отсутствия «вкусненького» связано с изменением экспрессии генов и доступности дофаминовых рецепторов. Так, сахар способен увеличивать концентрацию типа возбуждающего рецептора (D1), но уменьшает второй, ингибирующий тип (D2). Это говорит о том, что организм действительно становится зависимым от продукта, чрезмерное употребление которого нарушает работу клеток внутренних органов.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:05

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