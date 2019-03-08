Ученые рассказали, какие последствия для организма имеет отказ от сахара на время поста





Большинство людей не представляют своей жизни без сладкого, а употребление различных десертов для многих превращается в привычку. По мнению научных специалистов, такие пристрастия можно сравнить с наркотической или алкогольной зависимостью. Переход к полному воздержанию от популярного продукта имеет ряд негативных явлений, что видно из последнего исследования.Биологи изучили поведение подопытных крыс, которых лишили пищи на 12 часов, а после «кормили» сладким сиропом. Грызуны получали лакомство на протяжении месяца каждый день, когда животные перестали получать свою норму, они начали демонстрировать поведение, напоминающее «ломку» во время наркотической зависимости. В период «поста» крысы проявляли признаки депрессии и тревоги.Представители мира науки полагают: беспокойное поведение животных из-за отсутствия «вкусненького» связано с изменением экспрессии генов и доступности дофаминовых рецепторов. Так, сахар способен увеличивать концентрацию типа возбуждающего рецептора (D1), но уменьшает второй, ингибирующий тип (D2). Это говорит о том, что организм действительно становится зависимым от продукта, чрезмерное употребление которого нарушает работу клеток внутренних органов.