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СМИ назвали лучшие воплощения “принцев на белом коне”

В связи с празднованием 8 марта СМИ решили представить для представительниц прекрасной половины человечества идеальные воплощения “принца на белом коне”. По мнению экспертов, такой образ нравится многим женщинам.
СМИ назвали лучшие воплощения “принцев на белом коне”

СМИ вспомнили о Владимире Путине и его поездках верхом. Президент РФ уверено держится в седле и имеет свою конюшню, где уже насчитывается порядка десяти жеребцов. Еще одним “идеалом” для девушек в свое время стал Ричард Гир из фильма “Первый рыцарь”. Ради съемок ему пришлось научиться ездить верхом, а позже актер приобрел для себя скакуна. В перечне оказался Вигго Мортенсен, который во “Властелине колец” был едва ли не заклинателем лошадей. Он находил общий язык со своими “партнерами-животными”, с которыми ему приходилось отыгрывать сцены.
СМИ назвали лучшие воплощения “принцев на белом коне”

Роберт Редфорд попробовал свои силы в качестве режиссера в ленте “Заклинатель лошадей”. Он настолько полюбил этих животных, что обзавелся собственным ранчо, где кони лечат. Не смогли СМИ оставить без внимания и представителей королевской семьи Великобритании, где каждый принц или даже королева ловко ездят верхом на лошади.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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