СМИ назвали лучшие воплощения “принцев на белом коне”





СМИ вспомнили о Владимире Путине и его поездках верхом. Президент РФ уверено держится в седле и имеет свою конюшню, где уже насчитывается порядка десяти жеребцов. Еще одним “идеалом” для девушек в свое время стал Ричард Гир из фильма “Первый рыцарь”. Ради съемок ему пришлось научиться ездить верхом, а позже актер приобрел для себя скакуна. В перечне оказался Вигго Мортенсен, который во “Властелине колец” был едва ли не заклинателем лошадей. Он находил общий язык со своими “партнерами-животными”, с которыми ему приходилось отыгрывать сцены.Роберт Редфорд попробовал свои силы в качестве режиссера в ленте “Заклинатель лошадей”. Он настолько полюбил этих животных, что обзавелся собственным ранчо, где кони лечат. Не смогли СМИ оставить без внимания и представителей королевской семьи Великобритании, где каждый принц или даже королева ловко ездят верхом на лошади.