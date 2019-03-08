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Леонид Агутин к 8 Марта исполнил для всех женщин песню группы «Цветы»

Приятный подарок к 8 Марта подготовил для поклонниц своего Instagram-микроблога Леонид Агутин. Известный артист исполнил музыкальную композицию о любви из репертуара рок-группы «Цветы».
Леонид Агутин к 8 Марта исполнил для всех женщин песню группы «Цветы»

Агутин посвятил романтическую песню команды Стаса Намина всем женщинам. Знаменитость трогательно исполнил ее, аккомпанируя себе на домашнем синтезаторе. После музыкального номера артист обратился к представительницам прекрасного пола, назвав их «дорогими и любимыми», поздравляя с праздником.
Леонид Агутин к 8 Марта исполнил для всех женщин песню группы «Цветы»

Подписчики поняли, что лирические стихи Агутин, в первую очередь, адресовал своей жене Анжелике Варум. Однако всем поклонницам, судя по комментариям, очень понравился сюрприз певца, подаренный от чистого сердца.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:46

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