Новые виды долгоносиков из Индонезии назвали в честь Астерикса и Йоды
Новые виды долгоносиков из Индонезии назвали в честь галла Астерикса, биолога Чарльза Дарвина и магистра Йоды. Всего на острове Сулавеси энтомологи нашли 103 новых жука.
Местные учёные и коллеги из Германии открыли больше сотни видов долгоносиков, принадлежащих к роду Trigonopterus, который живёт в Юго-Восточной Азии. Большинство жуков оказалось уникальными и встречающимися только там. Коричневые, чёрные и зелёные насекомые имеют в длину 1,5-6 миллиметров.
Поскольку долгоносиков открыли на острове, то названия они получили, связанные с местом обитания. Самым интересным для науки видам энтомологи подарили имена учёных, мифических героев, и киноперсонажей.
Двое жуков будут называться Сатиром и Артемидой, как греческие божества. Ещё трое носят имена Дарвина, а также Френсиса Крика и Джеймса Уотсона, которые открыли ДНК.
Самого крупного долгоносика исследователи назвали Обеликсом, ещё одного Идефиксом, как зовут персонажа фильма о галлах. Маленький зелёный жук получил имя Йоды из "Звёздных войн".
Местные учёные и коллеги из Германии открыли больше сотни видов долгоносиков, принадлежащих к роду Trigonopterus, который живёт в Юго-Восточной Азии. Большинство жуков оказалось уникальными и встречающимися только там. Коричневые, чёрные и зелёные насекомые имеют в длину 1,5-6 миллиметров.
Поскольку долгоносиков открыли на острове, то названия они получили, связанные с местом обитания. Самым интересным для науки видам энтомологи подарили имена учёных, мифических героев, и киноперсонажей.
Двое жуков будут называться Сатиром и Артемидой, как греческие божества. Ещё трое носят имена Дарвина, а также Френсиса Крика и Джеймса Уотсона, которые открыли ДНК.
Самого крупного долгоносика исследователи назвали Обеликсом, ещё одного Идефиксом, как зовут персонажа фильма о галлах. Маленький зелёный жук получил имя Йоды из "Звёздных войн".
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:55