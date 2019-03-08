АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Новые виды долгоносиков из Индонезии назвали в честь Астерикса и Йоды

Новые виды долгоносиков из Индонезии назвали в честь галла Астерикса, биолога Чарльза Дарвина и магистра Йоды. Всего на острове Сулавеси энтомологи нашли 103 новых жука.
Новые виды долгоносиков из Индонезии назвали в честь Астерикса и Йоды

Местные учёные и коллеги из Германии открыли больше сотни видов долгоносиков, принадлежащих к роду Trigonopterus, который живёт в Юго-Восточной Азии. Большинство жуков оказалось уникальными и встречающимися только там. Коричневые, чёрные и зелёные насекомые имеют в длину 1,5-6 миллиметров.

Поскольку долгоносиков открыли на острове, то названия они получили, связанные с местом обитания. Самым интересным для науки видам энтомологи подарили имена учёных, мифических героев, и киноперсонажей.

Двое жуков будут называться Сатиром и Артемидой, как греческие божества. Ещё трое носят имена Дарвина, а также Френсиса Крика и Джеймса Уотсона, которые открыли ДНК.

Самого крупного долгоносика исследователи назвали Обеликсом, ещё одного Идефиксом, как зовут персонажа фильма о галлах. Маленький зелёный жук получил имя Йоды из "Звёздных войн".



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Трогать Бузову – это за гранью»:
В Никарагуа жители зафиксировали
Ученые рассказали, какие последствия
СМИ назвали лучшие воплощения “принцев
Новые виды долгоносиков из Индонезии
Сапоги от Gucci и юбки от Dior:
Звезда «Дом-2» Мария Круглыхина
Леонид Агутин к 8 Марта исполнил для
Ученый из Италии создал трехмерную
Елизавета Боярская в новом образе
Белоруссию на «Евровидении-2019»
Работники МВД составили список самых
Анфиса Чехова откровенно рассказала об
Анастасия Волочкова получила роль в
Ирина Салтыкова считает “ужасной” идею
В мире празднуют Международный женский
Компания Amazon обновила карты
"Нам без вас никак": Сергей Безруков
Звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова
Ученые рассказали о привычках,
Надежда Бабкина устроила праздник для
Лариса Долина отказалась от спорта
Елизавета II опубликовала в официальном
Актриса Татьяна Веденеева лишилась
Во время воспитания детей Павел Воля
Лариса Долина планирует открыть приют
Екатерина Стриженова и ее коллеги
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук сыграла
Дмитрий Нагиев рассказал о ненависти к
Российские физики нашли замену «темной
Просмотреть все новости