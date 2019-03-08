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Ученый из Италии создал трехмерную модель Иисуса Христа

Ученый из Италии Джулио Фанта создал трехмерную модель Иисуса Христа, считая, что именно так выглядел “Сын Божий”. Местом для исследований послужил Университет города Падуя.
Ученый из Италии создал трехмерную модель Иисуса Христа

Перед созданием лика Иисуса ученый сделал ряд замеров. При этом Фанта убежден, что полученная им 3D-модель выступает наиболее близкой к исторической реальности из всех предложенных до сих пор. Профессор настаивает, что рост Христа составлял порядка 180 см, что выше среднего показателя для того периода, а еще “Сын Божий” отличался внешней красотой и имел “царское” выражение лица.
Ученый из Италии создал трехмерную модель Иисуса Христа

В своей работе итальянский ученый использовал данные, полученные при изучении Туринской плащаницы. Подлинность последней в научном мире в последние годы не вызывает сомнений. Впрочем, споры относительно возраста находки все же остаются. Радиоуглеродный анализ демонстрировал, что создать плащаницу могли в 1260-1390 гг н.э., что делало невозможным ее принадлежность Христу, но анализ брызг крови дал другие результаты.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:38

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