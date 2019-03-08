Ученый из Италии создал трехмерную модель Иисуса Христа





Перед созданием лика Иисуса ученый сделал ряд замеров. При этом Фанта убежден, что полученная им 3D-модель выступает наиболее близкой к исторической реальности из всех предложенных до сих пор. Профессор настаивает, что рост Христа составлял порядка 180 см, что выше среднего показателя для того периода, а еще “Сын Божий” отличался внешней красотой и имел “царское” выражение лица.В своей работе итальянский ученый использовал данные, полученные при изучении Туринской плащаницы. Подлинность последней в научном мире в последние годы не вызывает сомнений. Впрочем, споры относительно возраста находки все же остаются. Радиоуглеродный анализ демонстрировал, что создать плащаницу могли в 1260-1390 гг н.э., что делало невозможным ее принадлежность Христу, но анализ брызг крови дал другие результаты.