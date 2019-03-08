Елизавета Боярская в новом образе пожаловалась на плохую погоду в Петербурге

Елизавета Боярская активно пользуется социальными сетями. Знаменитость любит демонстрировать преданным поклонниками различные образы. Недавно актриса опубликовала в Instagram новый снимок. На черно-белом фото она запечатлена в полупрозрачном платье начала ХХ века. Также актриса дополнила свой внешний вид ярким макияжем и прической того времени. Возле ног Елизаветы Боярской лежала собака белого цвета, а интерьер полностью соответствовал стилю, выбранному артисткой для фото.В комментарии к посту знаменитость написала, что в Петербурге сейчас пасмурно и можно рано не вставать. Подписчики артистки отреагировали моментально. Некоторые признались, что не узнали Елизавету Боярскую. Другие написали огромное количество комплиментов. Но были и те, кто посчитал фото слишком откровенным для публикации в социальных сетях. Пост актрисы набрал более 24 тысяч лайков.