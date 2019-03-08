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Елизавета Боярская в новом образе пожаловалась на плохую погоду в Петербурге

На своей странице в Instagram Елизавета Боярская в новом образе пожаловалась подписчикам на плохую погоду в Петербурге. Фанаты актрисы пришли в восторг от ее публикации.

Елизавета Боярская в новом образе пожаловалась на плохую погоду в Петербурге

Елизавета Боярская активно пользуется социальными сетями. Знаменитость любит демонстрировать преданным поклонниками различные образы. Недавно актриса опубликовала в Instagram новый снимок. На черно-белом фото она запечатлена в полупрозрачном платье начала ХХ века. Также актриса дополнила свой внешний вид ярким макияжем и прической того времени. Возле ног Елизаветы Боярской лежала собака белого цвета, а интерьер полностью соответствовал стилю, выбранному артисткой для фото.

Елизавета Боярская в новом образе пожаловалась на плохую погоду в Петербурге

В комментарии к посту знаменитость написала, что в Петербурге сейчас пасмурно и можно рано не вставать. Подписчики артистки отреагировали моментально. Некоторые признались, что не узнали Елизавету Боярскую. Другие написали огромное количество комплиментов. Но были и те, кто посчитал фото слишком откровенным для публикации в социальных сетях. Пост актрисы набрал более 24 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:27

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