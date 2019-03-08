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Анфиса Чехова откровенно рассказала об обидном прозвище из детства

Анфиса Чехова решила откровенно рассказать поклонникам об обидном прозвище из детства. Упомянуть об этом отечественная телеведущая отважилась в одном из новых постов в Instagram.
Анфиса Чехова откровенно рассказала об обидном прозвище из детства

В своем профиле в соцсети Анфиса Чехова отметила, что очень хотела бы научиться терпению. Еще в детстве ее родители называли дочь прозвищем “Вынь да положи”, поскольку все, чего хотела будущая звезда, она мечтала получить немедленно. Если в юные годы речь шла об игрушках и конфетах, то во взрослой жизни это оказались мужчины, вещи, успехи в карьере. Не имея возможности получить что-либо “здесь и сейчас” Чехова тратит много нервов и переживает.

В то же время телеведущая не теряет надежды на то, что всему можно научиться. В частности, она уже научилась прощать, любить, уважать, а значит даже задачу “ждать и терпеть” она способна осилить. У своих поклонников Анфиса Чехова поинтересовалась, чему бы они хотели научиться, а в чем уже преуспели.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:09

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