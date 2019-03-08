Анастасия Волочкова получила роль в фильме “Брат-3”





Именно певец окажется режиссером “Брата-3”, он рассказал, что сценарий к фильму готов и уже начали снимать определенные сцены. В центре сюжета продолжения популярной ленты окажется переодетая в парня девушка, а роль киллера должен будет исполнить Никита Джигурда. Саундтрек к фильму, по словам Барецкого, готов написать Сергей Шнуров, хотя официального подтверждения этим данным нет. Анастасия Волочкова на экране воплотит экс-танцовщицу, а ее главным условием оказалось то, что в этом амплуа она должна выглядеть красиво.Сведения об этом подтвердил и Стас Барецкий, отметив, что в своем образе, как и в жизни, балерина окажется “красивой и уважаемой”. Певец доволен тем, что Волочкова дала свое согласие, поясняя, что найти человека на данную роль оказалось задачей не из легких.