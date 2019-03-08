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Ирина Салтыкова считает “ужасной” идею съемок фильма “Брат-3”

Отечественная актриса и певица Ирина Салтыкова раскритиковала идею снять ленту “Брат-3” которая станет продолжением фильмов с участием Сергея Бодрова. По мнению артистки, инициатива является “ужасной”.
Ирина Салтыкова считает “ужасной” идею съемок фильма “Брат-3”

Во второй части “Брата” Салтыкова исполнила роль самой себя, однако идею выхода продолжения не оценила. По мнению артистки, даже если выпустить такую киноленту, ничего хорошего из этого не получится. Певица подчеркнула, что ведущего режиссера фильма, как и главного персонажа в лице Сергея Бодрова, нет в живых.
Ирина Салтыкова считает “ужасной” идею съемок фильма “Брат-3”

Не так давно инициативу снять ленту “Брат-3” озвучил скандальный отечественный исполнитель Стас Барецкий. Она даже успел провести встречу с Кириллом Терешиным, получившим известность благодаря “рукам-базукам”. Последнему автор идеи о продолжении сериала предложил исполнить одну из ведущих ролей. Сценарий к новому воплощению “Брата” уже закончен и даже начались съемки отдельных сцен, уверяет Барецкий. Режиссером выступает непосредственно певец и его помощники.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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