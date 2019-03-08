В мире празднуют Международный женский день





Идея учреждения праздника появилась ещё в ХХ веке, после предложения немецкой активистки Клары Цеткин, озвученного в 1910 году в Копенгагене во время заседания Социалистического Интернационала. По мнению Цеткин, в этот день дамы могли бы устраивать собственные митинги, чтобы привлечь внимание социума к актуальным проблемам. Предложение единодушно поддержали все участницы собрания.Спустя несколько лет проведение демонстраций 8 марта начало появляться в Дании, Швейцарии, Австрии, а позже – в России и Нидерландах. В этих странах женщины выступали с требованием предоставить им равные права с представителями мужского пола.В России праздник 8 марта впервые вошел в историю под названием Международный день работниц, а в 1920 году он получил современное название. В 1965-м согласно указу советского правительства, его официально провозгласили нерабочим днем.