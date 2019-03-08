АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Работники МВД составили список самых опасных пород собак

В Министерстве внутренних дел РФ составили список самых опасных пород собак. Возможно, после этого их будет разрешено выгуливать только в намордниках. Эту информацию опубликовал федеральный портал нормативных правовых актов.
Работники МВД составили список самых опасных пород собак

В документе пояснили, что в список включены крайне агрессивные и сильные собаки, также породы, поведение каких не до конца изучено кинологами. В перечень вошли 69 видов пород, среди которых бультерьер, английский мастиф, бурбуль и другие. Также в список попали гибриды собак с волками.

В прошлом году портал DogsBite опубликовал статистику смертельных случаев от укусов. Известно что 65,6% всех смертей приходятся на долю питбультерьера. Зимой этого года на Камчатке бойцовский пес напал на женщину, которая была беременна. Она получила травмы. По этому дело ведется следствие.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Трогать Бузову – это за гранью»:
В Никарагуа жители зафиксировали
Ученые рассказали, какие последствия
СМИ назвали лучшие воплощения “принцев
Новые виды долгоносиков из Индонезии
Сапоги от Gucci и юбки от Dior:
Звезда «Дом-2» Мария Круглыхина
Леонид Агутин к 8 Марта исполнил для
Ученый из Италии создал трехмерную
Елизавета Боярская в новом образе
Белоруссию на «Евровидении-2019»
Работники МВД составили список самых
Анфиса Чехова откровенно рассказала об
Анастасия Волочкова получила роль в
Ирина Салтыкова считает “ужасной” идею
В мире празднуют Международный женский
Компания Amazon обновила карты
"Нам без вас никак": Сергей Безруков
Звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова
Ученые рассказали о привычках,
Надежда Бабкина устроила праздник для
Лариса Долина отказалась от спорта
Елизавета II опубликовала в официальном
Актриса Татьяна Веденеева лишилась
Во время воспитания детей Павел Воля
Лариса Долина планирует открыть приют
Екатерина Стриженова и ее коллеги
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук сыграла
Дмитрий Нагиев рассказал о ненависти к
Российские физики нашли замену «темной
Просмотреть все новости