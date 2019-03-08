Работники МВД составили список самых опасных пород собак





В документе пояснили, что в список включены крайне агрессивные и сильные собаки, также породы, поведение каких не до конца изучено кинологами. В перечень вошли 69 видов пород, среди которых бультерьер, английский мастиф, бурбуль и другие. Также в список попали гибриды собак с волками.В прошлом году портал DogsBite опубликовал статистику смертельных случаев от укусов. Известно что 65,6% всех смертей приходятся на долю питбультерьера. Зимой этого года на Камчатке бойцовский пес напал на женщину, которая была беременна. Она получила травмы. По этому дело ведется следствие.