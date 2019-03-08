"Нам без вас никак": Сергей Безруков поздравил поклонниц с 8 марта
Сергей Безруков поздравил поклонниц в Instagram с 8 марта. Актёр пригласил жительниц Екатеринбурга на концерт "Крёстного папы".
На странице Безрукова в соцсети появился поздравительный пост в честь Международного женского дня. Артист признался поклонницам в большой любви и отметил, что они вдохновляют своих мужчин на все свершения. К 8 марта группа Безрукова "Крёстный папа" подготовила для жительниц Екатеринбурга шоу в концертном зале "Космос".
Напомним, последний громкий концерт прошёл у "Крёстного папы" в Ижевске, а 9 марта коллектив споёт для поклонников в Тюмени. Читательницы Безрукова поблагодарили его за поздравление, отметив, что он выглядит очень импозантно в шляпе-котелке.
На странице Безрукова в соцсети появился поздравительный пост в честь Международного женского дня. Артист признался поклонницам в большой любви и отметил, что они вдохновляют своих мужчин на все свершения. К 8 марта группа Безрукова "Крёстный папа" подготовила для жительниц Екатеринбурга шоу в концертном зале "Космос".
"Нам без вас никак! Смысл нашей жизни в любви! Вы наш источник неиссякаемой страсти и любви", - признался певец.
Напомним, последний громкий концерт прошёл у "Крёстного папы" в Ижевске, а 9 марта коллектив споёт для поклонников в Тюмени. Читательницы Безрукова поблагодарили его за поздравление, отметив, что он выглядит очень импозантно в шляпе-котелке.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:44