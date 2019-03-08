Звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова рассказала о знакомстве с мужем Артуром Смольяниновым





Во время общения с прессой Дарья Мельникова призналась, что при первой встрече с Артуром Смольяниновым актер показался ей суровым. В то же время их роман развивался стремительно, и уже спустя полгода пара состояла в браке. В союзе артисты состоят уже шесть лет, с тех пор неоднократно появлялись слухи об их разводе, виной чему якобы являлось пристрастие артиста к спиртному. Впрочем, ни разу эти утверждения не нашли своего подтверждения.После родов Дарья Мельникова смогла прийти в форму достаточно быстро, используя особое питание. Также звезда “Папиных дочек” не собирается надолго оставаться в декрете, намереваясь вскоре вернуться в театр. Актриса делится, что они с супругом хотели иметь второго ребенка, и не имеют ограничений относительно количества наследников.