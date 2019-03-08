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Звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова рассказала о знакомстве с мужем Артуром Смольяниновым

Дарья Мельникова впервые откровенно рассказала о своем знакомстве с мужем Артуром Смольяниновым. Звезда “Папиных дочек” и актер не ведут публичную жизнь, стараясь жить уединенно и воспитывать двух детей.
Звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова рассказала о знакомстве с мужем Артуром Смольяниновым

Во время общения с прессой Дарья Мельникова призналась, что при первой встрече с Артуром Смольяниновым актер показался ей суровым. В то же время их роман развивался стремительно, и уже спустя полгода пара состояла в браке. В союзе артисты состоят уже шесть лет, с тех пор неоднократно появлялись слухи об их разводе, виной чему якобы являлось пристрастие артиста к спиртному. Впрочем, ни разу эти утверждения не нашли своего подтверждения.
Звезда “Папиных дочек” Дарья Мельникова рассказала о знакомстве с мужем Артуром Смольяниновым

После родов Дарья Мельникова смогла прийти в форму достаточно быстро, используя особое питание. Также звезда “Папиных дочек” не собирается надолго оставаться в декрете, намереваясь вскоре вернуться в театр. Актриса делится, что они с супругом хотели иметь второго ребенка, и не имеют ограничений относительно количества наследников.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:35

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