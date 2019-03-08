Компания Amazon обновила карты Средиземья для своего «Властелина колец»
Компания Amazon внесла обновления в карту Средиземья для своего «Властелина колец». Публикация в Twitter-аккаунте сериала подтверждает, что основная сюжетная линия фильма развернется во времена Второй эпохи.
Данный период начинается за 3000 лет до действий в трилогии Питера Джексона. События стартуют сразу после изгнания в Пустоту Моргота Властелином Запада. Эпоха посвящена Нуменору, возрастанию влияния Саурона на территории Средиземья, и формированию Колец Власти.
В Twitter-аккаунт кинопроекта приводится карта региона, дополненная новыми локациями, указывающими на время повествования. Традиционно обновленный документ сопровождается строкой из стихотворения:
Раньше многие предполагали, что картина расскажет о молодом Арагорне, а события развернутся между «Хоббитом» и «Властелином колец». Как оказалось, компания Amazon не намерена повторять трилогию.
Данный период начинается за 3000 лет до действий в трилогии Питера Джексона. События стартуют сразу после изгнания в Пустоту Моргота Властелином Запада. Эпоха посвящена Нуменору, возрастанию влияния Саурона на территории Средиземья, и формированию Колец Власти.
В Twitter-аккаунт кинопроекта приводится карта региона, дополненная новыми локациями, указывающими на время повествования. Традиционно обновленный документ сопровождается строкой из стихотворения:
Раньше многие предполагали, что картина расскажет о молодом Арагорне, а события развернутся между «Хоббитом» и «Властелином колец». Как оказалось, компания Amazon не намерена повторять трилогию.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:53