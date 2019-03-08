Ученые рассказали о привычках, повышающих риск развития рака кишечника





В Британии рак кишечника диагностируется у одного из 20 пациентов, а также отмечается высокий уровень смертности. Хотя генетические мутации повышают риски, основная угроза связана с привычками индивида. Чтобы защитить себя, необходимо сократить в рационе количество красного мяса и жиров примерно до двух раз в неделю. Помимо правильно составленного меню, следует контролировать набор веса, чтобы не допустить ожирения или диабета.Негативные последствия для здоровья демонстрирует сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок. Даже получаса занятий в день достаточно, чтобы сократить риски развития онкологии. Также важно отказаться от вредных привычек, и только выполнение всех рекомендаций положительно отразится на здоровье.