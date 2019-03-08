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Ученые рассказали о привычках, повышающих риск развития рака кишечника

Ученые рассказали о некоторых привычках, которые способны повысить риск развития у человека рака кишечника. Оздоровить организм помогут некоторые изменения в образе жизни.
Ученые рассказали о привычках, повышающих риск развития рака кишечника

В Британии рак кишечника диагностируется у одного из 20 пациентов, а также отмечается высокий уровень смертности. Хотя генетические мутации повышают риски, основная угроза связана с привычками индивида. Чтобы защитить себя, необходимо сократить в рационе количество красного мяса и жиров примерно до двух раз в неделю. Помимо правильно составленного меню, следует контролировать набор веса, чтобы не допустить ожирения или диабета.

Негативные последствия для здоровья демонстрирует сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок. Даже получаса занятий в день достаточно, чтобы сократить риски развития онкологии. Также важно отказаться от вредных привычек, и только выполнение всех рекомендаций положительно отразится на здоровье.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:28

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