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Елизавета II опубликовала в официальном Instagram свой первый пост

Елизавета II опубликовала свой первый пост на просторах официального профиля в сети Instagram. Запись авторства британского монарха появилась на странице королевской семьи.
Елизавета II опубликовала в официальном Instagram свой первый пост

У представителей королевской семьи нет личных страниц на просторах соцсетей, однако в Instagram у Виндзоров имеется профиль, посредством которого их представители сообщают различную официальную информацию. 7 марта появился пост, автором которого выступила непосредственно Елизавета II. Для британского монарха это первый подобный опыт в жизни, раньше она не размещала публикаций в вышеупомянутой сети.

Почти 5 млн фолловеров королева решила продемонстрировать снимки письма, адресованного ее прапрадеду принцу Альберту. Автором текста являлся Чарльз Бэббидж, именно он стал тем, кто изобрел первую вычислительную машину. Подпись к кадрам Елизавета II оставила от собственного лица, подчеркнув, что материалы нашла в Королевском архиве. С момента размещения пост оценили “лайками” свыше 207 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:09

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