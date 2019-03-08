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Надежда Бабкина устроила праздник для подруг в честь 8 марта

Эстрадная певица Надежда Бабкина устроила празднование 8 марта в ресторане для своих подруг. Среди них были актрисы: Мария Шукшина и Анна Ардова.
Надежда Бабкина устроила праздник для подруг в честь 8 марта

19 марта советская и народная исполнительница отметит свой 69-ый день рождения, хотя она выглядит значительно моложе своих лет. Несмотря на свой возраст, артистка ведет достаточно активный образ жизни. Она выступает на концертах, снимается в телепрограмме «Модный приговор», и очень любит путешествовать. Надежда Бабкина говорит, что силы ей придает молодой муж Евгений Гор.

Звезда, несмотря на свою занятость, всегда находит время для времяпровождения с друзьями и близкими. Последней ее публикацией в одной из социальных сетей, а именно Instagram, стали фотографии с девичника в честь Международного женского дня.

Снимки собрали множество комментариев, где подписчики поздравляют знаменитость с 8 марта.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:22

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