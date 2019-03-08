Лариса Долина отказалась от спорта из-за проблем с суставами





Активные тренировки, помогавшие артистке держать форму, теперь ей противопоказаны. Пока знаменитость довольствуется кардионагрузками, занимается на беговых дорожках, старается больше двигаться, два-три раза в неделю совершает прогулки, преодолевая по 6-10 км. Все это тоже дает свои результаты. Долиной удалось сбросить несколько лишних килограммов.Звезда страдает от болезни, связанной с руками. Певица долго лечилась и сейчас ее состояние нормализовалось. Долина мечтает после полного восстановления здоровья вернуться на пилатес.