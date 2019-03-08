Лариса Долина отказалась от спорта из-за проблем с суставами
Лариса Долина внимательно следит за фигурой, старается придерживаться правильного питания. В последнее время 63-летняя певица была вынуждена прекратить активно заниматься спортом из-за проблем с суставами.
Активные тренировки, помогавшие артистке держать форму, теперь ей противопоказаны. Пока знаменитость довольствуется кардионагрузками, занимается на беговых дорожках, старается больше двигаться, два-три раза в неделю совершает прогулки, преодолевая по 6-10 км. Все это тоже дает свои результаты. Долиной удалось сбросить несколько лишних килограммов.
Звезда страдает от болезни, связанной с руками. Певица долго лечилась и сейчас ее состояние нормализовалось. Долина мечтает после полного восстановления здоровья вернуться на пилатес.
Активные тренировки, помогавшие артистке держать форму, теперь ей противопоказаны. Пока знаменитость довольствуется кардионагрузками, занимается на беговых дорожках, старается больше двигаться, два-три раза в неделю совершает прогулки, преодолевая по 6-10 км. Все это тоже дает свои результаты. Долиной удалось сбросить несколько лишних килограммов.
Звезда страдает от болезни, связанной с руками. Певица долго лечилась и сейчас ее состояние нормализовалось. Долина мечтает после полного восстановления здоровья вернуться на пилатес.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:15