Актриса Татьяна Веденеева лишилась квартиры из-за мошенников





Во время общения с Лерой Кудрявцевой Веденеева ответила на множество откровенных и личных вопросов. Актриса рассказала о сыне, получившем образование в Англии. У молодого человека по имени Дмитрий свой бизнес, а живет он преимущественно за рубежом. Также выяснилось, что причиной расставания с мужем Юрием Бегаловым послужила неверность предпринимателя, который успел “на стороне” завести ребенка. В “Секрете на миллион” теледива показала недвижимость за рубежом, являющуюся ее собственностью, а также квартиру в Москве.Татьяна Веденеева откровенно призналась, что по вине мошенников она осталась без квартиры. Притом стоимость принадлежавшей актрисе жилплощади оценивалась в несколько десятков млн рублей.