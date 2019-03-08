Актриса Татьяна Веденеева лишилась квартиры из-за мошенников
Отечественная актриса Татьяна Веденеева откровенно рассказала, как по вине мошенников лишилась квартиры. Откровение ведущей “Спокойной ночи, малыши” прозвучало в эфире программы “Секрет на миллион”.
Во время общения с Лерой Кудрявцевой Веденеева ответила на множество откровенных и личных вопросов. Актриса рассказала о сыне, получившем образование в Англии. У молодого человека по имени Дмитрий свой бизнес, а живет он преимущественно за рубежом. Также выяснилось, что причиной расставания с мужем Юрием Бегаловым послужила неверность предпринимателя, который успел “на стороне” завести ребенка. В “Секрете на миллион” теледива показала недвижимость за рубежом, являющуюся ее собственностью, а также квартиру в Москве.
Татьяна Веденеева откровенно призналась, что по вине мошенников она осталась без квартиры. Притом стоимость принадлежавшей актрисе жилплощади оценивалась в несколько десятков млн рублей.
Во время общения с Лерой Кудрявцевой Веденеева ответила на множество откровенных и личных вопросов. Актриса рассказала о сыне, получившем образование в Англии. У молодого человека по имени Дмитрий свой бизнес, а живет он преимущественно за рубежом. Также выяснилось, что причиной расставания с мужем Юрием Бегаловым послужила неверность предпринимателя, который успел “на стороне” завести ребенка. В “Секрете на миллион” теледива показала недвижимость за рубежом, являющуюся ее собственностью, а также квартиру в Москве.
Татьяна Веденеева откровенно призналась, что по вине мошенников она осталась без квартиры. Притом стоимость принадлежавшей актрисе жилплощади оценивалась в несколько десятков млн рублей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:03