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Во время воспитания детей Павел Воля чувствует себя "двойным агентом"

Во время воспитания сына и дочери Павел Воля ощущает себя "двойным агентом", о чем рассказал в беседе со СМИ. По словам артиста, наличие детей научило его ответственности.
Во время воспитания детей Павел Воля чувствует себя "двойным агентом"

Дети от Ляйсан Утяшевой служат для Павла Воли вдохновением, а их воспитанию он старается уделять много времени. При этом звезда Comedy Club делится, что с сыном проще, поскольку о нем не нужно так сильно беспокоиться. С дочерью же артист ощущает себя одновременно отцом и бабушкой, иногда слишком переживая или опасаясь. Из-за разницы в подходах к воспитанию комик нередко чувствует себя двойным агентом, поскольку то, что верно для дочери, может не подойти для сына, и его родительские советы для наследников могут отличаться.
Во время воспитания детей Павел Воля чувствует себя "двойным агентом"

Лица своих детей Павел Воля и его супруга общественности не показывают, хотя сыну пары скоро исполнится шесть лет, а их дочери только три года. В окружении артистов утверждают, что оба наследника взяли от своих родителей лучшие черты.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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