Во время воспитания детей Павел Воля чувствует себя "двойным агентом"





Дети от Ляйсан Утяшевой служат для Павла Воли вдохновением, а их воспитанию он старается уделять много времени. При этом звезда Comedy Club делится, что с сыном проще, поскольку о нем не нужно так сильно беспокоиться. С дочерью же артист ощущает себя одновременно отцом и бабушкой, иногда слишком переживая или опасаясь. Из-за разницы в подходах к воспитанию комик нередко чувствует себя двойным агентом, поскольку то, что верно для дочери, может не подойти для сына, и его родительские советы для наследников могут отличаться.Лица своих детей Павел Воля и его супруга общественности не показывают, хотя сыну пары скоро исполнится шесть лет, а их дочери только три года. В окружении артистов утверждают, что оба наследника взяли от своих родителей лучшие черты.