Лариса Долина планирует открыть приют для кошек





Певица прославилась, как кошатница. Она не представляет жизни без этих домашних животных. Со слов знаменитости, она бы завела много кошек дома, но условия позволяют держать всего трех котов.Первую свою любимицу, которая позже родила шестерых котят, звезда принесла с улицы. Пять котят, она раздала знакомым, а одного оставила себе. Люди с удовольствием брали пушистых животных, ведь уверены, что обычные кошки умнее и преданнее породистых.Из издания «Собеседник» известно, что сейчас Лариса Долина занимается поисками спонсора, чтобы создать приют для этих бездомных животных. Она признается, что найти желающего профинансировать ее проект очень сложно. Недавно исполнительница спела в дуэте с Владимиром Кристовским.