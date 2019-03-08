Екатерина Стриженова и ее коллеги научились выбирать духи по правилам фен-шуй

Эксперт по фен-шуй давал советы по подбору духов на презентации известного французского парфюмерного бренда, проходившей в ЦУМе. Продукция данной марки вдохновлена философией фен-шуй, а ароматы, насыщенные редчайшими компонентами и маслами, обладают особой энергетической силой. Каждому человеку подходит запах, способный подчеркивать его индивидуальность.Стриженова призналась, что «помешана на ароматах». Муж, зная об этом, часто дарит ей парфюм. Звезде очень нравятся насыщенные запахи, но она не приветствует стиль унисекс, оставляя нотки табака и виски мужчинам. Алла Невская не любит резкие, сладкие и цветочные ароматы. Звезда предпочитает пудровые, оставляющие за собой магический шлейф, ей сложно подобрать себе духи, так как она долго привыкает к новым ноткам. Невская не является поклонницей сюрпризов, но однажды неожиданно преподнесенная путевка в Париж очень обрадовала ее.Вспомнила о подарках на 8 Марта и Ирина Лачина. Муж актрисы подарил ей когда-то на женский праздник шуруповерт. Знаменитость отметила, супруг Олег никогда не преподносит не нравящихся ей презентов. Они договорились покупать вещи, которые могут принести радость. Первые духи от возлюбленного Лачина получила как раз к 8 Марта.