Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук сыграла свадьбу в Париже с Томми Кэшем

На страницах Томми Кэша и Кати Кищук появились посты, где они позируют в свадебных нарядах на фоне Эйфелевой башни. Рэпер написал в соцсети, что “Она сказала да”, схожая публикация появилась и на странице бывшей участницы группы SEREBRO. Многие фолловеры решили, что пара тайно связала себя узами брака, поэтому подписчики в соцсетях начали активно поздравлять артистов, желая им семейного счастья. Некоторые оказались удивлены таким союзом, ведь о романтических связях Кищук ничего известно не было.Впрочем, не все поверили в то, что певица и Томми Кэш действительно связали себя узами брака. Часть подписчиков считаю, что рэпер позвал Катю Кищук сняться в его клипе, а такими постами артисты просто привлекают внимание к их совместному творчеству.