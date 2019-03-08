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Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук сыграла свадьбу в Париже с Томми Кэшем

Отечественная певица Катя Кищук сыграла свадьбу в Париже, а ее избранником стал эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш. По крайней мере, об этом рэпер и экс-солистка SEREBRO рассказали в сети Instagram.
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук сыграла свадьбу в Париже с Томми Кэшем

На страницах Томми Кэша и Кати Кищук появились посты, где они позируют в свадебных нарядах на фоне Эйфелевой башни. Рэпер написал в соцсети, что “Она сказала да”, схожая публикация появилась и на странице бывшей участницы группы SEREBRO. Многие фолловеры решили, что пара тайно связала себя узами брака, поэтому подписчики в соцсетях начали активно поздравлять артистов, желая им семейного счастья. Некоторые оказались удивлены таким союзом, ведь о романтических связях Кищук ничего известно не было.

Впрочем, не все поверили в то, что певица и Томми Кэш действительно связали себя узами брака. Часть подписчиков считаю, что рэпер позвал Катю Кищук сняться в его клипе, а такими постами артисты просто привлекают внимание к их совместному творчеству.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:40

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