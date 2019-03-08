Дмитрий Нагиев рассказал о ненависти к 8 марта

По словам Дмитрия Нагиева, его ненависть к Международному женскому дню связана с тем, что в этот день у мужчин расцветает самолюбие, а у девушек — надежды. Представительницам прекрасного пола звезда “Физрука” пожелал, чтобы рядом находился человек, который способен сделать праздник из всей жизни, не дожидаясь какого-то конкретного дня. Себя в подписи к публикации актер назвал “президентом ассоциации матерых гетеросексуалов”, желая дамам быть счастливыми и любимыми.В комментариях подписчики, преимущественно девушки, поблагодарили Дмитрия Нагиева за такое поздравление, многие юзеры согласились со словами звезды экранов. Поддержать пост артиста успели с момента публикации свыше 400 тысяч пользователей Сети.