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Дмитрий Нагиев рассказал о ненависти к 8 марта

Отечественный актер Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о ненависти к 8 марта. В этом артист признался поклонникам посредством публикации на просторах соцсети Instagram.
Дмитрий Нагиев рассказал о ненависти к 8 марта

По словам Дмитрия Нагиева, его ненависть к Международному женскому дню связана с тем, что в этот день у мужчин расцветает самолюбие, а у девушек — надежды. Представительницам прекрасного пола звезда “Физрука” пожелал, чтобы рядом находился человек, который способен сделать праздник из всей жизни, не дожидаясь какого-то конкретного дня. Себя в подписи к публикации актер назвал “президентом ассоциации матерых гетеросексуалов”, желая дамам быть счастливыми и любимыми.

В комментариях подписчики, преимущественно девушки, поблагодарили Дмитрия Нагиева за такое поздравление, многие юзеры согласились со словами звезды экранов. Поддержать пост артиста успели с момента публикации свыше 400 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:34

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