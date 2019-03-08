Дмитрий Нагиев рассказал о ненависти к 8 марта
Отечественный актер Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о ненависти к 8 марта. В этом артист признался поклонникам посредством публикации на просторах соцсети Instagram.
По словам Дмитрия Нагиева, его ненависть к Международному женскому дню связана с тем, что в этот день у мужчин расцветает самолюбие, а у девушек — надежды. Представительницам прекрасного пола звезда “Физрука” пожелал, чтобы рядом находился человек, который способен сделать праздник из всей жизни, не дожидаясь какого-то конкретного дня. Себя в подписи к публикации актер назвал “президентом ассоциации матерых гетеросексуалов”, желая дамам быть счастливыми и любимыми.
В комментариях подписчики, преимущественно девушки, поблагодарили Дмитрия Нагиева за такое поздравление, многие юзеры согласились со словами звезды экранов. Поддержать пост артиста успели с момента публикации свыше 400 тысяч пользователей Сети.
По словам Дмитрия Нагиева, его ненависть к Международному женскому дню связана с тем, что в этот день у мужчин расцветает самолюбие, а у девушек — надежды. Представительницам прекрасного пола звезда “Физрука” пожелал, чтобы рядом находился человек, который способен сделать праздник из всей жизни, не дожидаясь какого-то конкретного дня. Себя в подписи к публикации актер назвал “президентом ассоциации матерых гетеросексуалов”, желая дамам быть счастливыми и любимыми.
В комментариях подписчики, преимущественно девушки, поблагодарили Дмитрия Нагиева за такое поздравление, многие юзеры согласились со словами звезды экранов. Поддержать пост артиста успели с момента публикации свыше 400 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:34