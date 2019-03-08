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Сергей Жуков поздравил женщин с 8 марта архивным снимком

Отечественный исполнитель Сергей Жуков оригинально поздравил женщин с 8 марта, поделившись с ними архивным снимком. Соответствующий пост появился на странице солиста группы “Руки Вверх” в сети Instagram.
Сергей Жуков поздравил женщин с 8 марта архивным снимком

В своем профиле на просторах соцсети Сергей Жуков разместил архивный кадр, сделанный в юношеский период. На фото певец лежит на кровати без футболки, подперев голову рукой. Также артист сопроводил снимок словами “С 8 марта”, адресуя их представительницам прекрасного пола в честь Международного женского дня. В подписи к посту фронтмен “Руки Вверх” признался, что хотел порадовать дам оригинальным поздравлением, но ничего не придумал, поэтому и выбрал такое фото. Подписчицам исполнитель пожелал оставаться такими же соблазнительными, как “юноша на снимке”.

В комментариях фолловеры оценили чувство юмора Сергея Жукова, отметив, что он подарил им заряд позитива с самого утра. Оценить пост артиста “лайками” успели более 30 тысяч пользователей соцсети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:19

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