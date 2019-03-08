Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными





В ходе исследования ученые проанализировали информацию, полученную от более чем 1700 жителей из 71 населенного пункта Сьерра-Леоне, Таджикистана и Уганды.Во всех случаях они обнаружили, что среди людей, которые «лицом к лицу» столкнулись с вооруженным конфликтом, возросло участие в религиозных организациях. Эти граждане также были более склонны оценивать религию, как важную роль в их жизни.Один из ведущих авторов исследования, сотрудник Гарвардского университета Джозеф Хенрич (Joseph Henrich) заявил, что одним из наиболее интересных результатов является то, что в некоторых случаях такое явление наблюдается долгие годы. Он привел в пример Таджикистан, в котором эффект сохранился даже спустя 13 лет после военных действий и нет никаких предпосылок для его уменьшения.Ученые отмечают, что полученные данные указывают на то, к каким значительным социальным изменениям может привести война после окончания конфликта.