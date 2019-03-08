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Исследователи обнаружили новый вид косаток у берегов Чили

Международная группа исследователей обнаружила загадочных косаток, обитающих в так называемом Южном океане у берегов Чили. Ученые предполагают, что открыли новый вид китообразных. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании СВС.


Исследователи обнаружили новый вид косаток у берегов Чили

На протяжении десятилетий рыбаки и туристы рассказывали о таинственных китах-убийцах, не похожих на всех остальных сородичей, однако ученые никогда не видели ни одной особи.

Международная группа исследователей в январе обнаружила в водах океана, омывающего южную часть Чили, несколько косаток, отличающихся от других представителей этого вида. Эксперты смогли отобрать небольшие образцы тканей китообразных, выпустив в их кожу безопасный дротик.

Один из участников экспедиции, морской эколог Роберт Питман, уверен, что ученым действительно удалось открыть новый вид китоообразных. Он назвал основные отличия обнаруженных косаток от других китов-убийц.
Во-первых, их головы более округлые и менее гладкие, а плавники более узкие и заостренные. Во-вторых, белые пятна под их глазами необычайно маленькие, едва заметные. В-третьих, они едят рыбу, а не морских млекопитающих, например тюленей, как это делают обычные косатки.

Однако другие ученые были осторожнее в своих высказываниях. Они ждут результаты анализа ДНК, чтобы определить, действительно ли это совершенно новый вид или просто необычный подвид. Предварительно животное назвали субантарктической косаткой.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:52

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