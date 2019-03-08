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Ученые: Поп-музыка является такой же жестокой и сексистской, как хип-хоп и рэп

Поп-музыка и рэп являются самыми популярными жанрами у подростков и молодежи, однако результаты нового исследования американских ученых показали, что тексты таких песен являются самыми жестокими и женоненавистническими среди всех музыкальных стилей. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Dailymail.

Ученые: Поп-музыка является такой же жестокой и сексистской, как хип-хоп и рэп

Исследователи из Миссурийского университета провели анализ более 400 лучших композиций чарта Billboard, выпущенных в 2006–2016 годах. Эксперты изучали тексты на предмет наличия ненормативной лексики, упоминаний о насилии и сексизме, а также о женщинах, вовлеченных в унизительные сексуальные поступки.

Затем они сравнили полученные результаты со словами из песен всех основных жанров: рэп / хип-хоп, рок, кантри, хэви-метал и R & B. Для целей исследования хип-хоп и рэп были сгруппированы в одну категорию.

В то время как рэперов и исполнителей хип-хоп часто критикуют за композиции, содержащие признаки жестокости, исследователи обнаружили, что поп-музыканты также обладают такими характеристиками. Почти треть популярных песен содержали слова о жестокости или унижении женщин за счет изображения их покорными или сексуально овеществленными.

Музыка кантри признана жанром, в песнях которого содержится меньше всего упоминаний о насилии или женоненавистничестве.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:00

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