Ученые: Поп-музыка является такой же жестокой и сексистской, как хип-хоп и рэп





Исследователи из Миссурийского университета провели анализ более 400 лучших композиций чарта Billboard, выпущенных в 2006–2016 годах. Эксперты изучали тексты на предмет наличия ненормативной лексики, упоминаний о насилии и сексизме, а также о женщинах, вовлеченных в унизительные сексуальные поступки.Затем они сравнили полученные результаты со словами из песен всех основных жанров: рэп / хип-хоп, рок, кантри, хэви-метал и R & B. Для целей исследования хип-хоп и рэп были сгруппированы в одну категорию.В то время как рэперов и исполнителей хип-хоп часто критикуют за композиции, содержащие признаки жестокости, исследователи обнаружили, что поп-музыканты также обладают такими характеристиками. Почти треть популярных песен содержали слова о жестокости или унижении женщин за счет изображения их покорными или сексуально овеществленными.Музыка кантри признана жанром, в песнях которого содержится меньше всего упоминаний о насилии или женоненавистничестве.