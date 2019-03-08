«Вероятный канцероген» найден в картофеле фри и картофельных чипсах - Ученые





По словам одного ученых, потенциальная роль акриламида в развитии рака и ранее была под пристальным вниманием, однако фактическое воздействие вещества было трудно измерить в эпидемиологических исследованиях. Новая научная работа представила доказательства того, что соединение может вызывать специфические мутации у людей, приводящие к развитию рака.Эксперты отмечают, что производители не добавляют акриламид в пищу преднамеренно, это химическое вещество естественным образом образуется в определенных продуктах питания во время обработки или приготовления при высоких температурах в течение длительного периода времени. В особенности это касается растительных продуктов с высоким содержанием углеводов и низким содержанием белка.Самые высокие уровни содержания акриламида были обнаружены в картофеле фри и картофельных чипсах. Соединение также присутствует в более низких количествах в печенье, хлопьях для завтрака, хлебе, кофе, жареном миндале и заменителях кофе на основе злаков и в других продуктах.Исследователи призывают к дальнейшему изучению потенциальных связей между акриламидом и раком, чтобы в конечном итоге надежно обосновать необходимость снижения воздействия акриламида на людей.