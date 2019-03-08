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«Вероятный канцероген» найден в картофеле фри и картофельных чипсах - Ученые

Специалисты из Международного агентства по изучению рака провели исследование, в результате которого обнаружили, что акриламид является «вероятным канцерогеном» для человека. В наибольших количествах это вещество содержится в таких продуктах, как картофель фри и картофельные чипсы. Информация о научной работе опубликована в зарубежном источнике ctvnews.


«Вероятный канцероген» найден в картофеле фри и картофельных чипсах - Ученые

По словам одного ученых, потенциальная роль акриламида в развитии рака и ранее была под пристальным вниманием, однако фактическое воздействие вещества было трудно измерить в эпидемиологических исследованиях. Новая научная работа представила доказательства того, что соединение может вызывать специфические мутации у людей, приводящие к развитию рака.

Эксперты отмечают, что производители не добавляют акриламид в пищу преднамеренно, это химическое вещество естественным образом образуется в определенных продуктах питания во время обработки или приготовления при высоких температурах в течение длительного периода времени. В особенности это касается растительных продуктов с высоким содержанием углеводов и низким содержанием белка.

Самые высокие уровни содержания акриламида были обнаружены в картофеле фри и картофельных чипсах. Соединение также присутствует в более низких количествах в печенье, хлопьях для завтрака, хлебе, кофе, жареном миндале и заменителях кофе на основе злаков и в других продуктах.

Исследователи призывают к дальнейшему изучению потенциальных связей между акриламидом и раком, чтобы в конечном итоге надежно обосновать необходимость снижения воздействия акриламида на людей.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:49

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