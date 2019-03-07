Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель остаться на посту канцлера Германии
Эпоха Ангелы Меркель скоро закончится, и эксперты уже подводят итоги ее работы. Политолог Александр Дудчак оценил ее шансы остаться на посту канцлера Германии.
В интервью изданию «Слово и Дело» специалист высказал сомнение, что Меркель решит покинуть пост досрочно. Он считает, что такие радикальные меры на данный момент ни к чему. По сравнению с остальными странами Европы Германия является наиболее стабильным государством. Канцлер занимает твердую позицию в переговорах и не планирует отступать. Она активно поддерживает создание газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает довести дело до конца.
По мнению эксперта, проект действительно имеет ценность для Германии. Ради его реализации Меркель готова пойти на конфликт с Вашингтоном и дать отпор остальным противникам строительства. Для страны проведение газа через свою территорию станет большим источником дохода, чего и будет добиваться канцлер.
В интервью изданию «Слово и Дело» специалист высказал сомнение, что Меркель решит покинуть пост досрочно. Он считает, что такие радикальные меры на данный момент ни к чему. По сравнению с остальными странами Европы Германия является наиболее стабильным государством. Канцлер занимает твердую позицию в переговорах и не планирует отступать. Она активно поддерживает создание газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает довести дело до конца.
По мнению эксперта, проект действительно имеет ценность для Германии. Ради его реализации Меркель готова пойти на конфликт с Вашингтоном и дать отпор остальным противникам строительства. Для страны проведение газа через свою территорию станет большим источником дохода, чего и будет добиваться канцлер.
Политика
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:27