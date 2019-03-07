АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 кроссоверов с Женевского автосалона
EUR 74.42 USD 65.84
Курс валют на 07.03.2019

Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель остаться на посту канцлера Германии

Эпоха Ангелы Меркель скоро закончится, и эксперты уже подводят итоги ее работы. Политолог Александр Дудчак оценил ее шансы остаться на посту канцлера Германии.
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель остаться на посту канцлера Германии

В интервью изданию «Слово и Дело» специалист высказал сомнение, что Меркель решит покинуть пост досрочно. Он считает, что такие радикальные меры на данный момент ни к чему. По сравнению с остальными странами Европы Германия является наиболее стабильным государством. Канцлер занимает твердую позицию в переговорах и не планирует отступать. Она активно поддерживает создание газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает довести дело до конца.

По мнению эксперта, проект действительно имеет ценность для Германии. Ради его реализации Меркель готова пойти на конфликт с Вашингтоном и дать отпор остальным противникам строительства. Для страны проведение газа через свою территорию станет большим источником дохода, чего и будет добиваться канцлер.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт оценил шансы Ангелы Меркель
Валерия рассказала о творческих успехах
Кабриолет Touring Sciadipersia
Названы самые обсуждаемые российскими
Игорь Петренко увлекся рисованием после
Через 3 месяца Ferrari представит
Учёные: Плохие сны являются не менее
Ученые создают карту доступной воды на
Sony добавила опцию дистанционного
Эксперты высоко оценили возможности
Елена Яковлева ради роли заключенной
Алена Савкина пожаловалась, что Илья
Новый кроссовер Новый кроссовер Skoda
Учёные: Погода влияет на здоровье
В Китае обнаружили гигантского шершня
63-летняя жена Гогена Солнцева
Певица Елка рассказала, что Алла
Московский Депкультуры организует в
Lamborghini посвятит спецверсию
Звезда «Дома-2» Лера Фрост назвала
В Екатеринбурге мёртвый мужчина
В Сети опубликовали качественные
Ксения Собчак вывела своего двухлетнего
Учёные заявили о возможности зарождения
Наташа Королева интерпретировала песню
Компания Huawei представила смартфон
Диетологи составили список продуктов
Сергей Шнуров написал стих в ответ на
Наталья Поклонская раскрыла собранный
В Подмосковье врачи спасли
Просмотреть все новости