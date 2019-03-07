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Кабриолет Touring Sciadipersia продемонстрировали на Женевском автосалоне

Итальянская компания Carrozzeria показала новую модель кабриолета Touring Sciadipersia на Женевском автосалоне. Автопроизводитель сообщает, что новинка выйдет ограниченным тиражом в 15 экземпляров.
Кабриолет Touring Sciadipersia продемонстрировали на Женевском автосалоне

Разработчики рассказывают, что внешний вид машины классический и неподвластный времени. Она рассчитана на 4-х пассажиров. Мощность двигателя - 460 лошадиных сил, максимальная скорость - 288 км/ч, а размер дисков колес - 20 дюймов.

Ранее автобусостроительная компания прекращала свою работу, но в 2009 году снова возобновила ее. Внешний вид их машин всегда отличался красотой.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:11

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