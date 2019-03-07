Названы самые обсуждаемые российскими СМИ женщины
Составлен рейтинг женщин, которые чаще всего поддаются обсуждению в отечественных СМИ. В списке оказались 50 известных россиянок.
Как сообщает ПолитЭксперт, специалисты собирали информацию путем подсчета количества упоминаний их в 49 тысячах источников информации. Период был выбран с марта 2018 года по настоящее время. Лидером в списке оказалась официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, количество упоминаний о которой достигло 158 тысяч. Второго места удостоена телеведущая и журналист Ксения Собчак. Ее имя встречалось около 135 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров с результатом в 118 тысяч упоминаний в российских СМИ популярная артистка Ольга Бузова.
Среди наименее обсуждаемых женщин оказались Земфира, Елена Темникова и Тина Канделаки. Количество материалов с их участием не превысило 12 тысяч.
Как сообщает ПолитЭксперт, специалисты собирали информацию путем подсчета количества упоминаний их в 49 тысячах источников информации. Период был выбран с марта 2018 года по настоящее время. Лидером в списке оказалась официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, количество упоминаний о которой достигло 158 тысяч. Второго места удостоена телеведущая и журналист Ксения Собчак. Ее имя встречалось около 135 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров с результатом в 118 тысяч упоминаний в российских СМИ популярная артистка Ольга Бузова.
Среди наименее обсуждаемых женщин оказались Земфира, Елена Темникова и Тина Канделаки. Количество материалов с их участием не превысило 12 тысяч.
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:03